Conte: “Dicono che il M5s voglia uscire dal governo, ma inizio a pensare che qualcuno voglia spingerci fuori. Se è così si dica chiaramente” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Dicono che il Movimento 5 stelle voglia uscire dal governo ma inizio a pensare che qualcuno voglia spingerci fuori. Se è questa l’intenzione lo dicano chiaramente”. Sono le parole del presidente dei 5 stelle Giuseppe Conte, che a margine della conferenza stampa della Scuola politica del M5s ha risposto alle domande dei cronisti sulle critiche rivolte rispondendo a una domanda sulle tensioni con il premier Mario Draghi legate alla norma sugli inceneritori, al superbonus e all’invio di armi. “Chiedo rispetto per 11 milioni di cittadini che hanno votato il Movimento, non vanno presi in giro”, rimarca l’ex presidente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) “che il Movimento 5 stelledalmache. Se è questa l’intenzione lono”. Sono le parole del presidente dei 5 stelle Giuseppe, che a margine della conferenza stampa della Scuola politica del M5s ha risposto alle domande dei cronisti sulle critiche rivolte rispondendo a una domanda sulle tensioni con il premier Mario Draghi legate alla norma sugli inceneritori, al superbonus e all’invio di armi. “Chiedo rispetto per 11 milioni di cittadini che hanno votato il Movimento, non vanno presi in giro”, rimarca l’ex presidente del ...

