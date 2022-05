Conferenza stampa Soncin: «Con la Salernitana determinanti gli aspetti emotivi» (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’allenatore del Venezia Soncin ha parlato alla vigilia della partita contro la Salernitana Andrea Soncin, allenatore del Venezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del recupero di campionato contro la Salernitana. PARTITA FONDAMENTALE – «Siamo consapevoli dell’importanza di questa partita, un match che andremo ad affrontare con lo spirito giusto, quello che sto riscontrando nei ragazzi in questi giorni. Dopo la gara con la Juventus anche quelli che non hanno giocato hanno messo un’intensità incredibile in allenamento, e questa cosa mi ha colpito in positivo, perché è la dimostrazione della consapevolezza del gruppo dell’importantissimo momento che stiamo vivendo, e di come come ci stiamo giocando la stagione». DJURIC – «Djuri? è un giocatore con caratteristiche ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’allenatore del Veneziaha parlato alla vigilia della partita contro laAndrea, allenatore del Venezia, ha parlato inalla vigilia del recupero di campionato contro la. PARTITA FONDAMENTALE – «Siamo consapevoli dell’importanza di questa partita, un match che andremo ad affrontare con lo spirito giusto, quello che sto riscontrando nei ragazzi in questi giorni. Dopo la gara con la Juventus anche quelli che non hanno giocato hanno messo un’intensità incredibile in allenamento, e questa cosa mi ha colpito in positivo, perché è la dimostrazione della consapevolezza del gruppo dell’importantissimo momento che stiamo vivendo, e di come come ci stiamo giocando la stagione». DJURIC – «Djuri? è un giocatore con caratteristiche ...

