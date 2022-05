Conferenza stampa Rodgers: «L’Olimpico non ci spaventa, la Roma avrà pressione» (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’allenatore del Leicester Rodgers ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno contro la Roma Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League contro la Roma. OLIMPICO PIENO – «Se influirà sulla nostra prestazione? Non necessariamente. Credo che il loro gioco possa essere simile a quello visto all’andata, ma avranno i loro tifosi e forse saranno spinti un po’ di più nell’attaccare. La Roma è pericolosa in contropiede e dai calci piazzati. Per loro può essere anche uno svantaggio. Sanno che dovranno avere a che fare con quella pressione, ma allo stesso tempo la possono usare a loro vantaggio. Abbiamo giocato in grandi atmosfere, per noi non sarà una ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’allenatore del Leicesterha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno contro laBrendan, allenatore del Leicester, ha parlato inalla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League contro la. OLIMPICO PIENO – «Se influirà sulla nostra prestazione? Non necessariamente. Credo che il loro gioco possa essere simile a quello visto all’andata, ma avranno i loro tifosi e forse saranno spinti un po’ di più nell’attaccare. Laè pericolosa in contropiede e dai calci piazzati. Per loro può essere anche uno svantaggio. Sanno che dovranno avere a che fare con quella, ma allo stesso tempo la possono usare a loro vantaggio. Abbiamo giocato in grandi atmosfere, per noi non sarà una ...

