Conferenza stampa Mourinho: «Domani voglio 70 mila giocatori» (Di mercoledì 4 maggio 2022) . Le parole del tecnico della Roma alla vigilia del Leicester José Mourinho ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League contro il Leicester. AVVICINAMENTO ROMA E LEICESTER – «Sono già stato nella stessa situazione quando tu non hai nessuna possibilità in campionato di raggiungere gli obiettivi, il focus va tutto sulla competizione europea. Anche se per loro questa non è la loro competizione, che era l’Europa League, è un modo per arrivare in Europa la prossima stagione. È logico che abbiano fatto riposare qualcuno in vista di questa partita, noi non lo possiamo fare perché siamo in corsa in campionato e non possiamo buttare fuori queste possibilità. Domani spero che l’aspetto emozionale possa mettere i miei in uno stato d’animo altissimo che li possa aiutare a vincere la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) . Le parole del tecnico della Roma alla vigilia del Leicester Joséha parlato inalla vigilia della gara di Conference League contro il Leicester. AVVICINAMENTO ROMA E LEICESTER – «Sono già stato nella stessa situazione quando tu non hai nessuna possibilità in campionato di raggiungere gli obiettivi, il focus va tutto sulla competizione europea. Anche se per loro questa non è la loro competizione, che era l’Europa League, è un modo per arrivare in Europa la prossima stagione. È logico che abbiano fatto riposare qualcuno in vista di questa partita, noi non lo possiamo fare perché siamo in corsa in campionato e non possiamo buttare fuori queste possibilità.spero che l’aspetto emozionale possa mettere i miei in uno stato d’animo altissimo che li possa aiutare a vincere la ...

