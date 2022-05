Conference League, Roma favorita? Assolutamente no, il motivo vi stupirà (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le coppe entrano nella settimana decisiva con le semifinali di ritorno; in Conference League la favorita non sembra essere la Roma. Entriamo nella settimane più importante delle coppe europee con le semifinali di ritorno e, di conseguenza, il quadro completo delle finali di Champions, Europa e Conference League. Tre competizioni e una sola italiana, la Roma che proverà a raggiungere l’ultimo atto di un torneo fondamentale per il progetto dei giallorossi di Mourinho. Pellegrini e compagni, dopo l’uno a uno in casa dl Leicester, si giocheranno tutto all’Olimpico davanti all’ennesima, straordinaria, cornice di pubblico. La Roma, però, non sembra essere la vera favorita per la vittoria della competizione; andiamo a vedere di chi si ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le coppe entrano nella settimana decisiva con le semifinali di ritorno; inlanon sembra essere la. Entriamo nella settimane più importante delle coppe europee con le semifinali di ritorno e, di conseguenza, il quadro completo delle finali di Champions, Europa e. Tre competizioni e una sola italiana, lache proverà a raggiungere l’ultimo atto di un torneo fondamentale per il progetto dei giallorossi di Mourinho. Pellegrini e compagni, dopo l’uno a uno in casa dl Leicester, si giocheranno tutto all’Olimpico davanti all’ennesima, straordinaria, cornice di pubblico. La, però, non sembra essere la veraper la vittoria della competizione; andiamo a vedere di chi si ...

OfficialASRoma : Zaniolo: “Mourinho ha inculcato a tutti l'arte del non mollare mai” Le parole del numero 22 giallorosso ai media d… - ninoBertolino : RT @Gazzetta_it: Leicester senza paura: 'Abbiamo tutto ciò che serve per battere la Roma' #conferenceleague - Gazzetta_it : Leicester senza paura: 'Abbiamo tutto ciò che serve per battere la Roma' #conferenceleague - ItaliaFpl : Attenzione però ad alcuni aspetti da non sottovalutare: il Leicester sarà reduce dalla Conference League ed in gene… - sconco2 : @midaiwnl ma se è il primo anno che esiste la conference league -