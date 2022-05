Condizione clinica altalenante | ecco come sta Tacconi

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il direttore del reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria: "Persi tratta della fase più complicata, che può evolvere in senso positivo o negativo. I prossimi giorni saranno determinanti"

L'ultimo bollettino medico sulle condizioni dell'ex portiere: "Laè altalenante, sta continuando a lottare" Db Torino 13/05/2014 - finale Europa League / Siviglia - Benfica / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Stefano Tacconi L'ultimo ...La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la suaè altalenante. Si tratta infatti della fase più complicata che ... Stefano Tacconi, i medici: condizione clinica altalenante La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. Si tratta infatti della fase più complicata che ...La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. (Tuttosport) NOTA – «Come conseguenza di quanto ...