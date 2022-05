Concorso 65 segretari parlamentari 2021 | rinvio diario prove

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 4 maggio 2022) ***aggiornamento del 04/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 3 maggio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo aldella pubblicazione deldellescritte e della prova pratica delpubblico, per esami, a 65 posti dio parlamentare della Camera dei deputati. Le comunicazioni relative allo svolgimento dellestesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 13 maggio 2022. Leggi l’avviso **aggiornamento dell’11/03/2022: in Gazzetta Ufficiale n. 20 è stato pubblicato l’avviso relativo all’elenco dei candidati ammessi allescritte e alla prova pratica delpubblico, per esami, a 65 posti dio parlamentare della Camera dei deputati, il quale sarà pubblicato a ...