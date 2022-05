(Di mercoledì 4 maggio 2022) Quelle in cui si voterà il 12 giugno "sonoin gran parteper il centrosinistra, tradizionalmenteper il centrosinistra, e quindi per noi la partita è una partita ancora più ...

...Pd Enriconella conferenza stampa di presentazione delle nove candidate sindache su 26 comuni capoluogo interessati dalle prossime elezioni amministrative."L'anno scorso - ha proseguito- ...Perché io sono convinto che se funzionerà in tutta Italia sarà un motivo in più per far sì che funzioni anche a livello nazionale', Lo ha detto il segretario del Pd Enricorispondendo, a ... Comunali, Letta: città ostiche per il Pd, ci affidiamo alle donne Roma, 4 mag. (askanews) - Sulle perplessità espresse dal segretario della lega Matteo Salvini sull'invio di nuove armi a Kiev "io sono molto fiducioso sul fatto che il lavoro comune che si sta ...Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta nella conferenza stampa di presentazione delle nove candidate sindache su 26 comuni capoluogo interessati dalle prossime elezioni amministrative." ...