Como | Osservatorio congiunturale rapido sul mese di marzo 2022

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Quadro stabile per Confindustria: «Le imprese riescono ancora difendersi» “I dati deldidi quest’anno – evidenzia il presidente di Confindustria, Aram Manoukian – tracciano un quadro caratterizzato da un prevalente giudizio di stabilità. Laddove ci sia una variazione le risposte delle imprese mostrano indicazioni di aumento che risultano essere più diffuse di quelli di diminuzione. Segno che, nonostante tutte le avversità di questo periodo, le imprese comasche riescono ancora a difendersi. Il problema è che non si può sapere per quanto tempo potranno continuare a farlo, vista la sofferenza sui margini che una situazione prolungata di questo genere va a determinare, a cui si unisce la preoccupazione per una guerra di cui non si intravede la fine e che inevitabilmente va a sommare i suoi effetti sui costi delle fonti ...