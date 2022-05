Commissione Esteri | Garavini IV a iNews24 | “Petrocelli si palesa come pacifista | ma in realtà è filoputiniano Non credo si dimetterà”

Advertising

ItaliaViva : Il nostro grazie più sincero a @LauraGaravini che ha appena rassegnato le dimissioni con effetto immediato da Vice… - ItaliaViva : La strada delle dimissioni della maggioranza qualificata dei membri della Commissione Esteri è la più rapida per fa… - LauraGaravini : Mi sono dimessa dalla commissione Esteri, della quale sono stata fino ad oggi Vicepresidente. L'ho fatto perché rit… - EliElielba : RT @myrtamerlino: Il Presidente della commissione Esteri #Petrocelli ha confermato che non si dimetterà nonostante sia stato sfiduciato da… - AgenziaOpinione : MEDIASET * ITALIA 1: “LE IENE”: INTERVISTA A ?VITO PETROCELLI (PRESIDENTE COMMISSIONE AFFARI ESTERI – SENATO): « PE… -

Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, tutti i 20 componenti delladel Senato - escluso il presidente Vito Petrocelli - si sono dimessi dal loro ruolo, come ulteriore pressing per sbloccare la vicenda del presidente pentastellato Petrocelli, a cui ...Alle 17 arriva la notizia che si sono dimessi tutti i parlamentari delladel Senato, diventata terreno di guerra per la crisi Ucraina: in mattinata i senatori della Lega e del Pd ...Visto che siamo in un clima di guerra, evidentemente molti colleghi ritengono qualsiasi precedente legittimo per eliminare un pericoloso filo-russo putiniano dalla presidenza della commissione Esteri ...Sarà presente anche Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ... vedrà la partecipazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea ...