Come risponderà la Bce alla svolta della Fed? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Solo questa notte (ora italiana) si avrà il comunicato della riunione del Comitato Federale sul Mercato Aperto in corso da ieri nel palazzone, in stile tardo fascista, di Constitution Avenue, N.W. – a Washington – dove ha sede l’autorità monetaria americana. Il comunicato sarà secco e stringato; tra due settimane, verrà pubblicato il verbale e si potranno conoscere le posizioni dei vari componenti del Comitato e il tono del dibattito. Da Constitution Ave., N.W. già arrivano spifferi secondo cui questa riunione rappresenta una vera svolta: un aumento di mezzo punto percentuale (non un quarto, Come si presumeva) del tasso d’interesse interbancario e l’inizio del Quantitative Tightening – ossia di misure “non convenzionali” restrittive, di cui su questa testata sono state già illustrate caratteristiche e procedure. Ora ... Leggi su formiche (Di mercoledì 4 maggio 2022) Solo questa notte (ora italiana) si avrà il comunicatoriunione del Comitatoerale sul Mercato Aperto in corso da ieri nel palazzone, in stile tardo fascista, di Constitution Avenue, N.W. – a Washington – dove ha sede l’autorità monetaria americana. Il comunicato sarà secco e stringato; tra due settimane, verrà pubblicato il verbale e si potranno conoscere le posizioni dei vari componenti del Comitato e il tono del dibattito. Da Constitution Ave., N.W. già arrivano spifferi secondo cui questa riunione rappresenta una vera: un aumento di mezzo punto percentuale (non un quarto,si presumeva) del tasso d’interesse interbancario e l’inizio del Quantitative Tightening – ossia di misure “non convenzionali” restrittive, di cui su questa testata sono state già illustrate caratteristiche e procedure. Ora ...

