"Come li abbiamo bloccati": Sergej Shoigu cancella il battaglione Azov: il blitz finale (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Gli ultimi militari ucraini nell'acciaieria Azovstal sono stati bloccati in modo sicuro": questa informazione arriva direttamente dal ministro della Difesa russo Sergej Shoigu, che ha parlato dell'operazione in corso durante un incontro con i vertici militari di Mosca. "Le forze armate della Federazione russa continuano l'operazione speciale - ha detto -. Attualmente le unità dell'esercito russo, insieme alle milizie popolari della Repubblica popolare di Luhanks e della Repubblica popolare di Donetsk, stanno espandendo il controllo sui territori delle due repubbliche". "Il nostro personale militare sta prendendo misure complete per proteggere la popolazione civile: per l'evacuazione sicura dei civili dalle zone di combattimento, ogni giorno vengono aperti corridoi umanitari e vengono dichiarati dei cessate ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Gli ultimi militari ucraini nell'acciaieriastal sono statiin modo sicuro": questa informazione arriva direttamente dal ministro della Difesa russo, che ha parlato dell'operazione in corso durante un incontro con i vertici militari di Mosca. "Le forze armate della Federazione russa continuano l'operazione speciale - ha detto -. Attualmente le unità dell'esercito russo, insieme alle milizie popolari della Repubblica popolare di Luhanks e della Repubblica popolare di Donetsk, stanno espandendo il controllo sui territori delle due repubbliche". "Il nostro personale militare sta prendendo misure complete per proteggere la popolazione civile: per l'evacuazione sicura dei civili dalle zone di combattimento, ogni giorno vengono aperti corridoi umanitari e vengono dichiarati dei cessate ...

Advertising

robertosaviano : Ricordate come Meloni e Salvini avevano trattato @BaobabExp? Salvini, da ministro dell’Interno: “L’avevamo promesso… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ho fatto arrivare a Putin 'il messaggio che ero disposto ad andare a Mosca. Non abbiamo avuto risposta e… - DantiNicola : 'Il buongoverno non è limitarsi a rispondere alle crisi del momento è muoversi subito per anticipare quelle che ver… - valezuppina : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 04.05.2022 Pasqua e i Papassini crescono, belli come il sole e monelli come nessuno. Saranno tutti adottabili al t… - Vonbruzz : @fabbianorozzang @VNentola Se ti vergogni di Istanbul meriti di tifare i cugini a questo punto. Ho visto pochissime… -