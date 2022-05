Come allo specchio: Letizia di Spagna premia la professoressa vestita come lei (Di mercoledì 4 maggio 2022) Alla consegna del riconoscimento che porta il suo nome, la sovrana ha scoperto che non era l'unica ad aver scelto l'abito di Mango. Nessun atto di lesa maestà: Letizia ha abbracciato la «gemella» come se fosse una vecchia amica. In fondo entrambe hanno dimostrato di avere lo stesso gusto nell'abbigliamento Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 maggio 2022) Alla consegna del riconoscimento che porta il suo nome, la sovrana ha scoperto che non era l'unica ad aver scelto l'abito di Mango. Nessun atto di lesa maestà:ha abbracciato la «gemella»se fosse una vecchia amica. In fondo entrambe hanno dimostrato di avere lo stesso gusto nell'abbigliamento

Advertising

OfficialASRoma : “Mi piacerebbe che domani i tifosi giocassero la partita con noi. Si può andare allo stadio come spettatori, e si p… - Quirinale : #Mattarella: Distensione: per interrompere le ostilità. Ripudio della guerra: per tornare allo status quo ante. Coe… - s1ratt : RT @OfficialASRoma: “Mi piacerebbe che domani i tifosi giocassero la partita con noi. Si può andare allo stadio come spettatori, e si può a… - MargaretCal1 : @Roby86341796 @Qua_Agatha @crilavit Mi dispiace che ti sentiresti così,Roby. E infatti anche il passaggio dallo stu… - enricofrasca3g3 : RT @NVCInfo: ?????MARTEDI' 3 MAGGIO 2023 (il giorno prima di #interpack2023 ) la comunità mondiale fa insieme un passo decisivo verso la fine… -