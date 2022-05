Colpito da un malore improvviso si accascia sulla mountain-bike: morto 74enne (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una tragedia quella che è successa nel primo pomeriggio di oggi a Roma. Un uomo di 74 anni è infatti deceduto improvvisamente mentre era in sella alla propria bici. Leggi anche: malore improvviso mentre va a fare la spesa: in ospedale un 86enne del posto 74enne morto improvvisamente: cosa è successo I fatti sono avvenuti intorno alle 13,30 in via Aldo Capitanio, nel quartiere Torrino Mezzocammino. Sul posto sono poi giunte le pattuglie della Polizia Locale del IX Gruppo Eur a seguito della segnalazione di un ciclista a terra. Dai primi elementi raccolti dagli agenti l’uomo, italiano di 74 anni, si sarebbe improvvisamente adagiato a terra restando ancora in sella alla sua mountain-bike. Vani i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, subito allertato da alcuni cittadini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una tragedia quella che è successa nel primo pomeriggio di oggi a Roma. Un uomo di 74 anni è infatti deceduto improvvisamente mentre era in sella alla propria bici. Leggi anche:mentre va a fare la spesa: in ospedale un 86enne del postoimprovvisamente: cosa è successo I fatti sono avvenuti intorno alle 13,30 in via Aldo Capitanio, nel quartiere Torrino Mezzocammino. Sul posto sono poi giunte le pattuglie della Polizia Locale del IX Gruppo Eur a seguito della segnalazione di un ciclista a terra. Dai primi elementi raccolti dagli agenti l’uomo, italiano di 74 anni, si sarebbe improvvisamente adagiato a terra restando ancora in sella alla sua. Vani i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, subito allertato da alcuni cittadini ...

