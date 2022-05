(Di mercoledì 4 maggio 2022) Termoli, 4 mag. - (Adnkronos) - “Ilsta cambiando e il fatto che sia colpa dell'uomo non è una semplice sensazione, ce lo dicono i dati scientifici: stiamo modificando ilmolto rapidamente ed è un gravissimo problema”. Lo afferma ilAndrea, in occasione della presentazione della nuova campagna di E.On lanciata da Termoli. Il cambiamentotico, spiega, “non è solo un cambiamento delle temperature. Suii datiallarmati: il comitato glaciologico italiano ha certificati che in circa 50 anni abbiamo perso un terzo dei nostri. Questo significa che se dovessimo andare avanti con questo trend entro la fine del secondo poco ci rimane dei nostri”. ...

Advertising

TV7Benevento : Clima, meteorologo Giuliacci: 'Dai ghiacciai alle piogge, gli effetti dei cambiamenti sono allarmanti' -… - LocalPage3 : Clima, meteorologo Giuliacci: 'Dai ghiacciai alle piogge, gli effetti dei cambiamenti sono allarmanti'… - gpsundici : Si è parlato dell’emergenza clima ieri alla Fondazione Faraggiana con il meteorologo prof. Luca Lombroso. Prossimam… - cuoredellealpi : #cuoreresiliente GAL Escartons e Valli Valdesi promuovono il 6 maggio, presso il Centro Odetto in Piazza Fontana… - TweetsTheWx : RT @ItalianClimate: Nuovo appuntamento del ciclo 'OK!Clima Educazione Climatica': giovedì 28 aprile alle 17 scopriremo come riconoscere il… -

Adnkronos

... focus sul4 Maggio 2022 Fare rete per il. Questo il titolo della tappa del Giro d'... Lorenzo Tedici,del sito www.iLMeteo.it, indica... Read More In Evidenza Corea del Nord, ...... focus sul4 Maggio 2022 Fare rete per il. Questo il titolo della tappa del Giro d'... Lorenzo Tedici,del sito www.iLMeteo.it, indica... Read More In Evidenza Corea del Nord, ... Clima, meteorologo Giuliacci: "Dai ghiacciai alle piogge, gli effetti dei cambiamenti sono allarmanti" stiamo modificando il clima molto rapidamente ed è un gravissimo problema”. Lo afferma il meteorologo Andrea Giuliacci, in occasione della presentazione della nuova campagna di E.On lanciata da ...stiamo modificando il clima molto rapidamente ed è un gravissimo problema . Lo afferma il meteorologo Andrea Giuliacci, in occasione della presentazione della nuova campagna di E.On lanciata da ...