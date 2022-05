Clamoroso Real Madrid: rimonta nel recupero, City eliminato e finale raggiunta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il secondo atto della semifinale di Champions League al Bernabeu va al Real Madrid: Manchester City eliminato, sarà finale contro il Liverpool. Se il match dell’andata era stato un vero e proprio spot per il calcio mondiale, quello del ritorno non ha certo deluso. Soprattutto dal punto di vista dell’intensità, visto che la posta in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il secondo atto della semidi Champions League al Bernabeu va al: Manchester, saràcontro il Liverpool. Se il match dell’andata era stato un vero e proprio spot per il calcio mondiale, quello del ritorno non ha certo deluso. Soprattutto dal punto di vista dell’intensità, visto che la posta in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

