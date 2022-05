Cibus | Assobibe | con rincari e nuove tasse a rischio filiera bevande

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Parma, 4 mag.(Adnkronos) - "Nel 2021 i consumi delleanalcoliche sono tornati a crescere, seppur sotto i livelli pre-pandemia (-6% rispetto al 2019), ma l'impennata dei prezzi di energia e materie prime alimentari, la guerra in Ucraina e la delicata situazione geopolitica internazionale stanno mettendo a dura prova la tenuta del settore. In questo quadro, fare sistema diventa ancor più importante per reggere a quella che il presidente Bonomi ha definito una “tempesta perfetta”. A dirlo è Giangiacomo Pierini, presidente di, durante l'Assemblea generale dell'associazione che si è tenuta a2022.L 'incontro dal titolo “Affrontare uniti la tempesta perfetta. Le sfide dellaitaliana delleanalcoliche” ha visto il coinvolgimento delle Associazioni che rappresentano ...