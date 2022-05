Cialtroni spudorati Finlandia nella Nato? Il croato Milanovi? passa a minacce e insulti | qui esplode l' Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) L'ingresso di Svezia enon è visto di buon occhio dal presidenteZoran?. Quest'ultimo si è detto pronto a mettere il veto per bloccare l'ammissione dei due Paesi durante il vertice che si terrà a Madrid a fine giugno. L'adesione all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, infatti, è possibile solo se si vota all'unanimità. Non è la prima volta che? esprime il proprio dissenso su questo punto: già una settimana fa aveva definito l'adesione finlandese allacome "un'avventura pericolosa e una cialtroneria spudorata". Ma non è tutto. Come scrive il Messaggero, il presidenteha detto pure che inseguirà "come il diavolo le anime peccaminose di ogni membro del Parlamento che ...