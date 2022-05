"Ci vai troppo piano, basta un ordine...": lo schiaffo di Kadyrov a Putin, il video che può costargli la vita | Guarda (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Ci vai troppo piano": questa l'accusa sostanziale che il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha rivolto a Vladimir Putin in un video già diventato virale. Il militare, che combatte in Ucraina con l'esercito russo e che è noto per la sua brutalità, vorrebbe ordini più duri da parte dello zar. Dal filmato, infatti, è impossibile non notare una certa esasperazione, ma anche impazienza. Kadyrov - come riporta il Daily Star - vorrebbe che la Russia usasse tutta la sua "potenza di fuoco" per prendere il controllo delle maggiori città ucraine. "Dobbiamo dare inizio alla seconda fase della guerra, entrare nelle città di Kharkiv, Kyiv, Kherson e prenderne il controllo", ha detto il generale nel video. Poi non sono mancate le minacce ai Paesi "ostili": "Dobbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Ci vai": questa l'accusa sostanziale che il leader ceceno Ramzanha rivolto a Vladimirin ungià diventato virale. Il militare, che combatte in Ucraina con l'esercito russo e che è noto per la sua brutalità, vorrebbe ordini più duri da parte dello zar. Dal filmato, infatti, è impossibile non notare una certa esasperazione, ma anche impazienza.- come riporta il Daily Star - vorrebbe che la Russia usasse tutta la sua "potenza di fuoco" per prendere il controllo delle maggiori città ucraine. "Dobbiamo dare inizio alla seconda fase della guerra, entrare nelle città di Kharkiv, Kyiv, Kherson e prenderne il controllo", ha detto il generale nel. Poi non sono mancate le minacce ai Paesi "ostili": "Dobbiamo ...

Advertising

duvidoso1508 : RT @Glicine00153383: Rallenta e goditi la vita. Non è soltanto lo spettacolo che ti perdi se vai troppo veloce - perdi anche il senso di d… - 111Ran1031 : RT @Glicine00153383: Rallenta e goditi la vita. Non è soltanto lo spettacolo che ti perdi se vai troppo veloce - perdi anche il senso di d… - antoborzis : @SilvioG92 @LegaProOfficial @footballdata_fi @usavellino1912_ @CalcioFoggiaoff @MonopoliCalcio @virtusfranca_c… - igor57092488 : @ellellev_ A me sembra troppo brutto per essere vero, ma se vai a vedere dentro il thread pare sia proprio cosi...… - belladinotte23 : @Alba21068 Ohhh, non poteva mancare la mia Alba, troppo ironica.....dai maschietti, vai con la risposta romantica???????????? -