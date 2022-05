Chiofalo scoppia a piangere | crollo emotivo a La Pupa e il secchione

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Duro solo all'apparenza. Francesco, un ragazzone tatuato e pieno di muscoli, dimostra di avere un grande cuore. A Lae il, durante la finalissima, si emoziona piangendo in diretta. Insomma, l'ex concorrente di Temptation Island non riesce a trattenere le lacrime. Arrivano due sorprese per lui: riabbraccia in studio suo padre e successivamente rivede in collegamento via skype Andrea Agresti, che l'ha seguito alcuni anni fa quando venne operato di tumore al cervello. “Quello è stato il momento più brutto e bello della tua vita… E' stato senza ombra di dubbio uno dei momenti più intensi…”, dice. Una forte commozione. Anche la d'Urso è sulle spine, si tratta di un momento molto delicato. Così, la padrona di casa svela perché Francescoha deciso di partecipare a La ...

Francesco/ In crisi con Drusilla Gucci dopo le avances di Malena Denis sceglie di andare in coppia con Annaclara. La reazione di Francesco è inaspettata:in lacrime ed è convinto che ......la gente per fare gossip!" Scontro Soleil - Mila La presenza in studio di Francescoe del ... Elenain lacrime e lo abbraccia. C'è poi anche un commento per Aristide: 'Se Elena è ... Francesco Chiofalo, l'incontro con Andrea Agresti/ La Iena lo aveva seguito per l’intervento al cervello Duro solo all'apparenza. Francesco Chiofalo, un ragazzone tatuato e pieno di muscoli, dimostra di avere un grande cuore. A La Pupa e il secchione, durante la finalissima, si emoziona piangendo in ...Elena scoppia in lacrime e lo abbraccia ... Anche la storia d’amore tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo è stata al centro delle precedenti puntate con Drusilla che ha deciso di prendersi una pausa ...