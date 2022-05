“Chi lavora nella vip lounge non può accedere al buffet. Portarsi il cibo da casa e uscire”: la mail dell’Eurovision ai volontari (non pagati) (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Cari volontari Vip lounge assistant, vi informiamo che nei giorni in cui presterete servizio nella Vip lounge (10-12-14 maggio) sarà presente un servizio di catering a SOLO uso degli invitati. Perciò vi ricordiamo che non avrete la possibilità di della consumazione a buffet. Vi chiediamo quindi di organizzarvi sul momento per poter fare una pausa ed uscire dalla lounge solo se vi siete portati da mangiare e/o bere. Grazie per l’attenzione”. Solleva un mare di polemiche la mail firmata “Team volontari Eurovision Song Contest – Torino 2022” e inviata, per l’appunto, ai seicento volontari non retribuiti che collaboreranno in varie forme al festival canoro europeo, in programma la prossima settimana al PalaAlpitour del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) “CariVipassistant, vi informiamo che nei giorni in cui presterete servizioVip(10-12-14 maggio) sarà presente un servizio di catering a SOLO uso degli invitati. Perciò vi ricordiamo che non avrete la possibilità di della consumazione a. Vi chiediamo quindi di organizzarvi sul momento per poter fare una pausa eddallasolo se vi siete portati da mangiare e/o bere. Grazie per l’attenzione”. Solleva un mare di polemiche lafirmata “TeamEurovision Song Contest – Torino 2022” e inviata, per l’appunto, ai seicentonon retribuiti che collaboreranno in varie forme al festival canoro europeo, in programma la prossima settimana al PalaAlpitour del ...

