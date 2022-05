Chi è Talisa Jade, velina bionda di Striscia? Ecco com’è cambiata nel tempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dall’autunno del 2021, la velina bionda di ‘Striscia la Notizia’ è Talisa Jade Ravagnani. Nata a Milano, da papà italiano e mamma american, il 28 agosto del 2001, sotto il segno della Vergine, ha trascorso la sua infanzia a Dubai. Poi, all’età di 13 anni, è volta negli Stati Uniti per andare a trovare la sorella. Da una breve vacanza a Los Angeles, nel corso della sua permanenza, a sorpresa, in seguito ad un provino, è stata ammessa in una scuola di danza locale prestigiosa, la Millennium Dance Complex che l’ha tenuta impegnata per i successivi 4 anni. Andiamo a scoprire chi è Talisa e come è cambiata nel corso del tempo. Talisa Jade, la velina bionda di Striscia la ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dall’autunno del 2021, ladi ‘la Notizia’ èRavagnani. Nata a Milano, da papà italiano e mamma american, il 28 agosto del 2001, sotto il segno della Vergine, ha trascorso la sua infanzia a Dubai. Poi, all’età di 13 anni, è volta negli Stati Uniti per andare a trovare la sorella. Da una breve vacanza a Los Angeles, nel corso della sua permanenza, a sorpresa, in seguito ad un provino, è stata ammessa in una scuola di danza locale prestigiosa, la Millennium Dance Complex che l’ha tenuta impegnata per i successivi 4 anni. Andiamo a scoprire chi èe come ènel corso del, ladila ...

