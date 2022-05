Advertising

GazzettaDelSud : ?? Chi è Giovanni #Melillo, nuovo capo della Procura nazionale #antimafia e antiterrosimo. #Gratteri - giovanni_lone : @LaStreghetta79 Chi e' che non accetta le tue premure.......cattivone! Adottami a distanza???? - LauraGi63815697 : RT @Cassio39592131: Giovanni Melillo nuovo procuratore antimafia, sconfitto Gratteri.Sicuramente un viso e un passato comodi a chi fa poli… - MarceVann : RT @Cassio39592131: Giovanni Melillo nuovo procuratore antimafia, sconfitto Gratteri.Sicuramente un viso e un passato comodi a chi fa poli… - Pinomini57 : RT @Cassio39592131: Giovanni Melillo nuovo procuratore antimafia, sconfitto Gratteri.Sicuramente un viso e un passato comodi a chi fa poli… -

Dato per favorito, Melillo ha "sconfitto" il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri a cui sono andate 7 preferenze, eRusso, aggiunto dell'antimafia nazionale, di cui è stato ...E' un tentativo di punireha dato un punto di vista alternativo in onda. Questi eventi ... La giornalista di 'Zvezda' ne ha anche per la trasmissione 'DiMartedì', condotta daFloris su La7: ...Chi è Alessandro Maja, l’architetto che ha ucciso moglie ... Il killer si chiama Alessandro Giovanni Maja e il suo è un nome noto nel settore dell’interior design, in quanto impegnato in progetti in ...Giovanni Melillo è il nuovo capo della Procura nazionale antimafia e antiterrosimo. Ha ottenuto 13 voti nel corso del Plenum del Csm, che ha ricomposto, nella seduta di oggi, la frattura ...