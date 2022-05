Chi è Christopher Cavoli, il prossimo comandante delle Forze Nato in Europa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Di origini italiane, cresciuto tra Roma, Verona e Vicenza, generale dell’Esercito americano e veterano dell’impegno Usa in Afghanistan. È il profilo di Christopher G. Cavoli, l’uomo scelto da Joe Biden per rivestire la maggiore carica militare degli Stati Uniti nel Vecchio continente. Con il via libera della Nato, prenderà il posto di Tod D. Wolters, attuale Supreme Allied Commander Europe (Saceur) della Nato e comandante del Comando europeo degli Stati Uniti (Eucom). Cavoli assume la direzione dell’Alleanza Atlantica in un momento delicato per la sicurezza del Vecchio continente e non solo, dovendo affrontare gli impatti che l’invasione russa dell’Ucraina ha portato sugli equilibri globali. La scelta di Biden A dare l’annuncio è stato il segretario della difesa Usa, Lloyd Austin, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 4 maggio 2022) Di origini italiane, cresciuto tra Roma, Verona e Vicenza, generale dell’Esercito americano e veterano dell’impegno Usa in Afghanistan. È il profilo diG., l’uomo scelto da Joe Biden per rivestire la maggiore carica militare degli Stati Uniti nel Vecchio continente. Con il via libera della, prenderà il posto di Tod D. Wolters, attuale Supreme Allied Commander Europe (Saceur) delladel Comando europeo degli Stati Uniti (Eucom).assume la direzione dell’Alleanza Atlantica in un momento delicato per la sicurezza del Vecchio continente e non solo, dovendo affrontare gli impatti che l’invasione russa dell’Ucraina ha portato sugli equilibri globali. La scelta di Biden A dare l’annuncio è stato il segretario della difesa Usa, Lloyd Austin, ...

