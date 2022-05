"Chi deve decidere sulla quarta dose": vaccino, Antonella Viola svela il gioco sporco del governo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non è escluso che in autunno ci diranno che serve un richiamo del vaccino anti-covid. Ci diranno che come l'antinfluenzale servirà per evitare le complicanze severe della malattia. Ma quale siero ci inoculeranno? La domanda se l'è fatta anche Antonella Viola, professoressa presso il dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova e direttore scientifico dell'Istituto di Ricerca Pediatrica, che dalle colonne della Stampa fa notare come l'Oms coordini la scelta della composizione dei vaccini contro il virus dell'influenza che muta rapidamente, mentre per quelli contro il covid "la scelta di una cosa così delicata e importante come la composizione dei vaccini che saranno proposti alla comunità mondiale a partire dall'autunno è al momento in mano alle aziende farmaceutiche Pfizer e Moderna". "Nei mesi passati, entrambe le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non è escluso che in autunno ci diranno che serve un richiamo delanti-covid. Ci diranno che come l'antinfluenzale servirà per evitare le complicanze severe della malattia. Ma quale siero ci inoculeranno? La domanda se l'è fatta anche, professoressa presso il dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova e direttore scientifico dell'Istituto di Ricerca Pediatrica, che dalle colonne della Stampa fa notare come l'Oms coordini la scelta della composizione dei vaccini contro il virus dell'influenza che muta rapidamente, mentre per quelli contro il covid "la scelta di una cosa così delicata e importante come la composizione dei vaccini che saranno proposti alla comunità mondiale a partire dall'autunno è al momento in mano alle aziende farmaceutiche Pfizer e Moderna". "Nei mesi passati, entrambe le ...

