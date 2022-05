Chelsea: un club pensa a Lukaku (Di mercoledì 4 maggio 2022) Romelu Lukaku potrebbe lasciare il Chelsea in estate nonostante un contratto in scadenza nel 2026. Il belga ex Inter piace al Paris Saint-Ge... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 4 maggio 2022) Romelupotrebbe lasciare ilin estate nonostante un contratto in scadenza nel 2026. Il belga ex Inter piace al Paris Saint-Ge...

capuanogio : Secondo @thetimes la vendita del #Chelsea è a rischio perché #Abramovich si starebbe rimangiando la promessa di non… - sportli26181512 : Chelsea: un club pensa a Lukaku: Romelu Lukaku potrebbe lasciare il Chelsea in estate nonostante un contratto in sc… - CesareCariddi : Il ritorno al Bernabeu è sempre stato un fattore importante ma è il minimo se affronti in fila #PSG #Chelsea e… - cinzietta1973 : RT @Maignangioia: Io in questo momento penso a Ceferin che aveva elogiato le inglesi per l'aiuto contro i club della Super League. Si ritro… - iamnotaheroine : RT @Maignangioia: Io in questo momento penso a Ceferin che aveva elogiato le inglesi per l'aiuto contro i club della Super League. Si ritro… -

Ancelotti re d'Europa: quanto guadagna l'allenatore del Real La seconda è arrivato da allenatore del Chelsea , tra i club più ricchi del mondo per gli investimenti milionari dell'oligarca russo Roman Abramovic , oggi finito nel mirino delle sanzioni ... Broja, lo scopritore avverte il Napoli: "Devono sbrigarsi" - Top News Il club partenopeo nel frattempo pensa ad un possibile sostituto e sembra averlo individuato in Armando Broja, cresciuto nelle giovanili del Chelsea e che si è messo in mostra in questa stagione con ... Pagine Romaniste Chelsea a rischio esclusione dalla Premier League: la situazione Dopo le sanzioni imposte dal governo inglese a Roman Abramovich, il magnate russo dovrà cedere il club non oltre il 31 maggio 2022. Il Chelsea, secondo quanto riporta il Daily Mail, è a rischio ... Lukaku torna all’Inter: scambio da urlo Il Chelsea potrebbe aprire così ad una sua cessione, dopo l’acquisto per 120 milioni, soltanto con un’offerta importante. I “Blues” vorrebbero così arrivare anche ad accontentarlo con una destinazione ... La seconda è arrivato da allenatore del, tra ipiù ricchi del mondo per gli investimenti milionari dell'oligarca russo Roman Abramovic , oggi finito nel mirino delle sanzioni ...Ilpartenopeo nel frattempo pensa ad un possibile sostituto e sembra averlo individuato in Armando Broja, cresciuto nelle giovanili dele che si è messo in mostra in questa stagione con ... Chelsea, Club venduto per 4,7 miliardi di euro Dopo le sanzioni imposte dal governo inglese a Roman Abramovich, il magnate russo dovrà cedere il club non oltre il 31 maggio 2022. Il Chelsea, secondo quanto riporta il Daily Mail, è a rischio ...Il Chelsea potrebbe aprire così ad una sua cessione, dopo l’acquisto per 120 milioni, soltanto con un’offerta importante. I “Blues” vorrebbero così arrivare anche ad accontentarlo con una destinazione ...