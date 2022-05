Chelsea, i tifosi tremano: la batosta può cambiare il futuro di Lukaku (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il futuro del Chelsea ancora avvolto in una nuvola di dubbi: la possibile batosta è dietro l’angolo e può stravolgere anche il futuro di Lukaku. Non è stato un 2022 facile per il Chelsea. Soprattutto fuori dal rettangolo di gioco. Le vicende legate allo storico magnate Roman Abramovich, e il suo coinvolgimento negli scenari e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ildelancora avvolto in una nuvola di dubbi: la possibileè dietro l’angolo e può stravolgere anche ildi. Non è stato un 2022 facile per il. Soprattutto fuori dal rettangolo di gioco. Le vicende legate allo storico magnate Roman Abramovich, e il suo coinvolgimento negli scenari e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

buccinoalex : Al Chelsea rimarrà qualcuno oppure dovranno scegliere tra i tifosi con chi andare a giocare la domenica ????? - g0d_isdead : In che senso esistono tifosi del chelsea che tifano city? i mean soprattutto dopo la finale di ucl dell'anno scorso… - IMEPICBROZO : RT @InterHubOff: ???? #Milan potenziale via di fuga dal #Chelsea? #Lukaku rifiuterà qualsiasi interesse dei rossoneri: non vuole sconvolgere… - jesus_pana : RT @InterHubOff: ???? #Milan potenziale via di fuga dal #Chelsea? #Lukaku rifiuterà qualsiasi interesse dei rossoneri: non vuole sconvolgere… - lucyasansiro : RT @InterHubOff: ???? #Milan potenziale via di fuga dal #Chelsea? #Lukaku rifiuterà qualsiasi interesse dei rossoneri: non vuole sconvolgere… -