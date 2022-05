Che belli i lavoratori quando mangiano

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Come mi piacciono i. Stavo montando la mostra di Enrico Robusti al Cibus, Fiere di Parma, e guardavo gli addetti agli allestimenti, diretti in piccoli gruppi al vicino self-service. Un ristorante appunto per, non per inappetenti. Per onnivori, non per ortoressici. Il menù sulla lavagna era tutto un arrosto e uno spezzatino, un roast-beef, un carpaccio, un prosciutto… Un vegano doveva giustamente digiunare. Perché se sei un lavoratore e intendo un lavoratore vero, un uomo che solleva, guida, inchioda, avvita, stringe, un uomo che sta in piedi tantissime ore, un uomo i cui muscoli reggono questo mondo desideroso di cadere, non sei uno che fa i capricci, non collezioni intolleranze alimentari, non hai fisime da laureato debosciato. Guardavo questiquasi ...