Champions League | Ancelotti vola in finale | il suo Real batte il City 3-1

Advertising

OptaPaolo : 5 - Carlo Ancelotti è il primo allenatore a raggiungere cinque finali di Champions League, superando Marcello Lippi… - OptaPaolo : 4 - L'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha raggiunto la finale di Champions League per la quarta volta, nessun… - SkySport : REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1 d.t.s Risultato finale ? ? #Mahrez (73') ? #Rodrygo (90') ? #Rodrygo (90+2') ? rig… - Eurosport_IT : Ancelotti ?? Benzema ?? De Bruyne ?? #UCL |#ChampionsLeague | #RealMadrid | #ManCity - m_nobile70 : Carlo Ancelotti, dopo essere diventato il primo allenatore a vincere i 5?? principali campionati europei, è diventa… -

... il Real Madrid fa impazzire il Bernabeu raggiungendo una finale di(la 17esima della sua storia, con la possibilità di provare a conquistare l'accoppiata campionato/coppa) che in ......00 Alessandria - Reggina 0 - 0 18:00 Como - Vicenza 0 - 2 18:00 Brescia - SPAL 1 - 1 18:00 Benevento - Ternana 1 - 2 20:30 Perugia - Parma 2 - 1 CALCIO -21:00 Man. City - R. Madrid ...(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è in finale di Champions League dopo aver battuto 3-1 il Manchester City al Santiago Bernabeu dopo i supplementari. I tempi regolamentari ...L'attaccante del Real Madrid Rodrygo ha commentato a Prime Video la clamorosa vittoria contro il Manchester City che vale la finale di Champions League: "Mi sento molto felice. Non ho parole per dire ...