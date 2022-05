Advertising

elisabets12 : RT @MediasetTgcom24: 'Cercasi commesse 18enni libere da impegni familiari' ad Asiago, multa di 7mila euro al negozio #asiago #lavoro #cerc… - lucabattanta : RT @MediasetTgcom24: 'Cercasi commesse 18enni libere da impegni familiari' ad Asiago, multa di 7mila euro al negozio #asiago #lavoro #cerc… - IPopolino : RT @MediasetTgcom24: 'Cercasi commesse 18enni libere da impegni familiari' ad Asiago, multa di 7mila euro al negozio #asiago #lavoro #cerc… - MediasetTgcom24 : 'Cercasi commesse 18enni libere da impegni familiari' ad Asiago, multa di 7mila euro al negozio #asiago #lavoro… - NoiNotizie : RT @Corriere: Asiago, «cercasi commesse 18enni libere da famiglia». L’annuncio del negozio sanzionato con 7mila euro -

Ai commercianti dei centralissimi Magazzini Dal Sasso è stata contestata la violazione dell'articolo 27 del Codice delle Pari OpportunitàI titolari di un esercizio commerciale di Asiago che nei giorni scorsi avevano affisso in vetrina l'annuncio "Cercansidiciottenni libere da impegni familiari" sono stati sanzionati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, che ha contestato loro la violazione dell'articolo 27 del Codice delle Pari ...I titolari di un esercizio commerciale di Asiago che nei giorni scorsi avevano affisso in vetrina l'annuncio "Cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari" sono stati sanzionati ...L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza ha sanzionato i titolari dell'esercizio commerciale di Asiago che nei giorni scorsi avevano affisso in vetrina l'annuncio "Cercansi commesse ...