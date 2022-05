"Cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari": l’annuncio fa discutere (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari". E’ il cartello apparso in un negozio di Asiago, in provincia di Vicenza. l’annuncio è stato notato da una turista, che ne ha denunciato il contenuto come... Leggi su today (Di mercoledì 4 maggio 2022) "da". E’ il cartello apparso in un negozio di Asiago, in provincia di Vicenza.è stato notato da una turista, che ne ha denunciato il contenuto come...

ReteVeneta : ALTOPIANO | CARTELLO ‘CERCANSI COMMESSE DICIOTTENNI’: 7 MILA EURO DI MULTA PER IL NEGOZIO - AndreaGaratti : @LaStampa Cercansi commesse diciottenni Presentarsi solo se VACCINATE … Secondo voi, gli avrebbero fatto la multa?… - AndreaGaratti : @Corriere Cercansi commesse di diciotto anni Presentarsi solo se vaccinate … Secondo voi cosa sarebbe successo? - andlazz : RT @zluca2: Ne usciremo mai? No! Asiago, polemica sul cartello in vetrina: 'Cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari' http… -