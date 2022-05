(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Dobbiamo partire dal fatto che ilè l'unica coalizione consolidata in questo Paese, governa 14 Regioni, quindi è una realtà. Ci sono dellema io sonoche si. Anche perché gli elettori credono ad unità sui progetti, sui programmi, sul governo delle città che andranno al voto a giugno ma anche delle Regioni e del Paese". Lo ha detto la ministra per gli Affari Regionali e le autonomie Mariastella, a 'Start' su SkyTg24. "C'è anche la campagna elettorale, ma il governo va avanti su priorità e obiettivi che si è dato. E' chiaro che ilha fatto due scelte diverse - aveva premesso-, c'è chi legittimamente ha pensato di massimizzare il consenso ...

TV7Benevento : Centrodestra: Gelmini, 'fiduciosa che fibrillazioni si possano superare'

Il ministro Maria Stella: "Ridurre le tasse sulle imprese, lasciar perdere il reddito di cittadinanza e lanciare il termo nucleare, tagliare il cuneo fiscale e investire sulla formazione: questi i nostri obiettivi" Gelmini: «Nel Pnrr le Regioni sono protagoniste». Ecco quali sono i progetti bandiera scelti finora