Centrodestra | fumata bianca su Lagalla a Palermo Musumeci | è la prova che la mia giunta funziona

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo le acque agitate delle scorse settimane, finalmente c’è l’accordo su. Ieri il vertice convocato all‘Hotel delle Palme per trovare l’unità su un candidato a sindaco si era chiuso in tarda serata senza un accordo. Ma oggi in mattinata è finalmente arrivata lanelper le amministrative di: L’accordo c’è: Sarà Robertoil candidato a sindaco didella coalizione. Del resto, negli ultimi giorni, quando la trattativa si era arenata sugli scogli di dubbi, polemiche e veti incrociati, La Russa lo aveva detto chiaramente: «Siamo pronti a discutere solo nel caso in cui la coalizione dimostrasse di mettere al primo posto la sua unità, rispetto agli egoismi. Lavorando su un quadro complessivo che punti alla vittoria ...