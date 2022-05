Castellaneta Marina: terrore in kayak, attaccati da uno squalo I due se la sono cavata con un terrificante spavento (Di mercoledì 4 maggio 2022) La vicenda è raccontata da Quotidiano. In mattinata, ad un’ottantina di metri dalla riva, i due che si allenavano in kayak hanno intravisto un’enorme massa nera. Si è avvicinata e, a bocca spalancata, ha tentato di addentare lo scafo. Uno dei due atleti, di Ginosa, ha colpito ripetutamente l’animale, considerato uno squalo toro che, dopo circa un minuto del tentato attacco al kayak, ha ripreso il largo. La raccomandazione ai bagnanti è di osservare l’attenzione massima. Una descrizione dettagliata dell’accaduto in mare è stata rilasciata alla capitaneria di porto di Taranto. L'articolo Castellaneta Marina: terrore in kayak, attaccati da uno squalo <small class="subtitle">I due se la ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 4 maggio 2022) La vicenda è raccontata da Quotidiano. In mattinata, ad un’ottantina di metri dalla riva, i due che si allenavano inhanno intravisto un’enorme massa nera. Si è avvicinata e, a bocca spalancata, ha tentato di addentare lo scafo. Uno dei due atleti, di Ginosa, ha colpito ripetutamente l’animale, considerato unotoro che, dopo circa un minuto del tentato attacco al, ha ripreso il largo. La raccomandazione ai bagnanti è di osservare l’attenzione massima. Una descrizione dettagliata dell’accaduto in mare è stata rilasciata alla capitaneria di porto di Taranto. L'articoloinda uno I due se la ...

