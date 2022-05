Caso Petrocelli | anche membri di Lega e Forza Italia si dimettono Ma Petrocelli non molla e rilancia | “Ricorrerò alla Corte Costituzionale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dimissioni di massa in via di formalizzazione, ma Vitonon solo nonla presidenza della commissione Esteri del Senato ma. Perché se l’addio in blocco deidella commissione, stando a quanto emerso martedì, sarà il primo passo per portarlo ad abbandonare la poltrona, l’ex senatore M5s annuncia già la sua contromossa: “Non mi dimetterò e in ognifarò ricorso”, ha annunciato. “Non farò ricorso sulla decisione – ancora non ufficializzata – dell’espulsione dal Movimento 5 Stelle. Faccio politica da quando ho sedici anni e sono abituato a tutto ma credo che” la decisione di rimuovermi dpresidenza della commissione “potrebbe creare un pericoloso precedente”, ...