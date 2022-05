Caro carburante, la Tesmec dà 200 euro a tutti i dipendenti più un bonus per i pendolari (Di mercoledì 4 maggio 2022) Grassobbio. Il premier Mario Draghi impallidirebbe davanti alle misure prese dalla Tesmec di Grassobbio per far fronte al Caro carburante. Non per l’azienda, ma per i propri dipendenti. Due le misure messe in atto, la prima: il Gruppo assegna un bonus del valore di 200 euro a favore di tutti i dipendenti delle proprie sedi italiane, sotto forma di carta carburante. La seconda: Tesmec attribuisce un credito welfare aggiuntivo di 100 euro per 5 mesi destinato a tutti i beneficiari del piano welfare aziendale che quotidianamente percorrono più di 20km per tratta per raggiungere la sede di lavoro e di 150 euro a quelli che ne percorrono più di 40km. Le iniziative si ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Grassobbio. Il premier Mario Draghi impallidirebbe davanti alle misure prese dalladi Grassobbio per far fronte al. Non per l’azienda, ma per i propri. Due le misure messe in atto, la prima: il Gruppo assegna undel valore di 200a favore didelle proprie sedi italiane, sotto forma di carta. La seconda:attribuisce un credito welfare aggiuntivo di 100per 5 mesi destinato ai beneficiari del piano welfare aziendale che quotidianamente percorrono più di 20km per tratta per raggiungere la sede di lavoro e di 150a quelli che ne percorrono più di 40km. Le iniziative si ...

