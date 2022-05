Carlos Alcaraz, esordio vincente nei Masters 1000 Madrid (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sulla terra (rigorosamente rossa) di casa, Carlos Alcaraz ha esordito nella giornata di ieri cogliendo la prima, importante, vittoria rompendo il ghiaccio con i Masters 1000 di Madrid. Una vittoria netta, alla fine, contro il georgiano Nikoloz Basilashvili che vale allo spagnolo l’accesso al tabellone degli ottavi di finale. In questo turno, l’iberico dovrà vedersela contro uno tra il britannico Cameron Norrie e l’americano John Isner, attesi in campo nella giornata odierna. Una vittoria facile per Carlos Alcaraz L’affermazione di Carlos Alcaraz era piuttosto pronosticabile. Il baby fenomeno del tennis spagnolo ed internazionale ha subito, però, un inizio tirato davanti al pubblico casalingo. Nikoloz Basilashvili ne approfitta e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sulla terra (rigorosamente rossa) di casa,ha esordito nella giornata di ieri cogliendo la prima, importante, vittoria rompendo il ghiaccio con idi. Una vittoria netta, alla fine, contro il georgiano Nikoloz Basilashvili che vale allo spagnolo l’accesso al tabellone degli ottavi di finale. In questo turno, l’iberico dovrà vedersela contro uno tra il britannico Cameron Norrie e l’americano John Isner, attesi in campo nella giornata odierna. Una vittoria facile perL’affermazione diera piuttosto pronosticabile. Il baby fenomeno del tennis spagnolo ed internazionale ha subito, però, un inizio tirato davanti al pubblico casalingo. Nikoloz Basilashvili ne approfitta e ...

