Carlo Freccero spiega come il Tg1 racconta, quotidianamente, il conflitto: «Ma la gente non vuole la guerra» (Di mercoledì 4 maggio 2022) In collegamento con il Teatro Ghione durante l’evento Pace proibita organizzato e presentato da Michele Santoro, Carlo Freccero aveva provato ad analizzare, con sguardo critico, il modo con cui i telegiornali del servizio pubblico vengono costruiti in questi giorni di guerra in Ucraina. Un problema di connessione aveva costretto Freccero a sintetizzare molto il suo intervento, che adesso siamo in grado di restituirvi integralmente. LEGGI ANCHE > No, ByoBlu non si è “assicurato” la diretta dell’evento di Michele Santoro Carlo Freccero spiega come viene costruito un tg Rai ai tempi della guerra in Ucraina «La prima vittima è il contraddittorio. Non può andare in onda l’inviato che dissenta, come Marc Innaro, inviato ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 4 maggio 2022) In collegamento con il Teatro Ghione durante l’evento Pace proibita organizzato e presentato da Michele Santoro,aveva provato ad analizzare, con sguardo critico, il modo con cui i telegiornali del servizio pubblico vengono costruiti in questi giorni diin Ucraina. Un problema di connessione aveva costrettoa sintetizzare molto il suo intervento, che adesso siamo in grado di restituirvi integralmente. LEGGI ANCHE > No, ByoBlu non si è “assicurato” la diretta dell’evento di Michele Santoroviene costruito un tg Rai ai tempi dellain Ucraina «La prima vittima è il contraddittorio. Non può andare in onda l’inviato che dissenta,Marc Innaro, inviato ...

Advertising

giornalettismo : Il video di #Freccero con l'analisi su come il #Tg1 sta raccontando il conflitto in #Ucraina: 'Ma la gente - dice -… - GiulioAmeglio : #paceproibita splendida iniziativa. Possiamo solo evitare di imbarcare personaggi come Carlo #freccero ? Ne guadagn… - PoldoB : Provare prima l'intervento di Carlo Freccero no? #paceproibita - MemoriaLiquida : Data base Italia Costola di eventiavversi di nessuna correlazione ecc Redazione: Alessandro Meluzzi Carlo Frecce… - PaoloMario66 : @Giampier601 Mi ricorda un po la stessa nefasta metamorfosi che ha fatto Carlo Freccero . Sarà l'età ?? -