Capitano Basile | 42 anni dalla morte Zetti NSC | «Eroe senza tempo | mai dimenticare chi ha sacrificato la vita per la legalità»

(Di mercoledì 4 maggio 2022) «Quarantaduefa moriva per mano di cosa nostra ildell’Arma Emanuele. Un uomo, un carabiniere, un servitore dello Stato al quale ha dato laper amore die giustizia. Abbiamo il dovere di ricordarlo e ricordare il suo sacrificio nella lotta alle mafie e a ogni forma di criminalità». È il ricordo di Massimiliano, Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) in occasione dell’versario delladel, ufficiale dell’Arma tarantino, ucciso a Monreale il 4 maggio del 1980. «La storia di Emanuelevive nelle azioni quotidiane di uomini e donne in divisa che ogni giorno onorano il giuramento prestato, operando a tutela dei ...

forzearmatenews : Capitano Basile, 42 anni dalla morte. Zetti (NSC): «Eroe senza tempo, mai dimenticare chi ha sacrificato la vita pe… - TarantiniTime : Capitano Basile, 42 anni dalla morte. Zetti (NSC): «Eroe senza tempo, mai dimenticare chi ha sacrificato la vita pe… - NuccioIovene : RT @tramefestival: «Basile è morto per quello che ha fatto e che ancora avrebbe potuto fare» - Paolo Borsellino. Il 4 maggio del 1980, il c… - tramefestival : «Basile è morto per quello che ha fatto e che ancora avrebbe potuto fare» - Paolo Borsellino. Il 4 maggio del 1980,… - DaniloM1994 : Il #4Maggio1980 a Monreale (PA) la mafia uccideva il Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile. Stava conducendo alc… -

...della Legalita' Internazionale ha raggiunto Mimmoper un abbraccio forte e sentito nel giorno in cui si commemora l' uccisione dell'amato fratello ildei Carabinieri Emanuele. ..."È stato un anno fantastico, non ho parole " ha dichiarato ilEnnio Iannone, al termine ... Ennio Iannone, Alessandro Amato, Domenico Esposito, Antonio Chianese, Gianluca, Alessandro ... Il capitano Emanuele Basile, una pietra miliare nella storia della nostra città Quello del capitano dei carabinieri, Emanuele Basile, comandante della compagnia di Monreale, avvenuto il 4 maggio de 1980. Ma perchè fu ucciso Basile Il capitano di origine tarantina, allora poco ...Domani i monrealesi torneranno alla vita normale, non prima di aver commemorato la figura del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, trucidato proprio in occasione della fetsa del Santissimo ...