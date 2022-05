Candida e alimentazione | cosa mangiare e cosa evitare

Leggi su dilei

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Cos’è la? Laè un fungo saprofita normalmente presente nel cavo orale ma capace di colonizzare anche altri distretti. La sua crescita oltre i limiti fisiologici è tenuta a bada dalla presenza di microrganismi in grado di competere con il fungo. È quello che succede a livello vaginale dove l’abbondanza di lattobacilli (in particolare di Lactobacillus crispatus) modula il valore del pH (che sarà tendenzialmente acido) creando un ambiente sfavorevole alla crescita di. Lo stesso discorso vale anche per l’ambiente intestinale. Il microbiota intestinale può fungere da serbatoio di funghi patogeni opportunisti, come ad esempio specie appartenenti al genere. In talune condizioni, funghi appartenenti al generepossono prendere il sopravvento, divenire dominanti e ...