Camilla conquista la copertina di “Vogue” per la prima volta

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 4 maggio 2022)guadagna un posto d’onore nel mondo della moda. La Parker-Bowles, infatti, è l’ultimo membro della Famiglia Reale ad ottenere ladi. Sarà, infatti, lei la protagonista della cover del prossimo numero di luglio. La sua presenza incoinciderà con il mese nel qualefesteggia il suo 75esimo compleanno. Stando alle indiscrezioni, però, non si tratta di una decisione presa da un giorno all’altro. Sembrerebbe, infatti, che le trattative andassero avanti da mesi. La moglie del principe Carlo, che diventerà regina consorte un giorno, non solo comparirà sulladi, ma si è anche resa disponibile a rilasciare un’intervista inedita per il numero.dedica ala ...