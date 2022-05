Camera | stop restrizioni | in aula e Transatlantico via la mascherina

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) -alla. Anche lasi è adeguata alle nuove disposizioni e già da ieri è stato possibile accedere e muoversi al palazzo senzache non è più necessaria anche in. E' stato il presidente Roberto Fico comunicare questa mattina in apertura di seduta le regole che permettono agli oratori (siano essi deputati o rappresentanti del governo) di intervenire dal proprio posto senza indossare la, a patto di mantenere una distanza interpersonale di almeno metri.