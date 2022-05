Cambio di stagione: la “biofilia” il nuovo trend in camera da letto (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sulla piattaforma Casahomewear che propone le collezioni di Cotonificio Zambaiti una guida per valutare come vestire il letto per i prossimi mesi Ricerche su Pinterest sulla tendenza camere da letto “biophilic” aumentate del 100 % https://business.pinterest.com/en-gb/pinterest-predicts/2022/biophilic-design/ Per rivestire il letto, dal copriletto trapuntato, che va dai 300 ai 100 grammi di peso con imbottitura in PET riciclato, al copriletto in leggero piquet, al telo arredo in cotone, al semplice sacco decorativo per imbottitura neutra, è il tema “natura” il più venduto Design biofilico che consiste nel contatto con la natura e nel piacere di atmosfere green, è la tendenza per il Cambio di stagione in camera da letto, secondo ... Leggi su newsagent (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sulla piattaforma Casahomewear che propone le collezioni di Cotonificio Zambaiti una guida per valutare come vestire ilper i prossimi mesi Ricerche su Pinterest sulla tendenza camere da“biophilic” aumentate del 100 % https://business.pinterest.com/en-gb/pinterest-predicts/2022/biophilic-design/ Per rivestire il, dal copritrapuntato, che va dai 300 ai 100 grammi di peso con imbottitura in PET riciclato, al copriin leggero piquet, al telo arredo in cotone, al semplice sacco decorativo per imbottitura neutra, è il tema “natura” il più venduto Design biofilico che consiste nel contatto con la natura e nel piacere di atmosfere green, è la tendenza per ildiinda, secondo ...

