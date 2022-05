Calciomercato Roma, nome nuovo per la difesa: piace un giocatore del Manchester United! (Di mercoledì 4 maggio 2022) C’è un nuovo nome sul taccuino di Tiago Pinto per la difesa della Roma in vista del mercato di giugno. Si tratta di Aaron Wan-Bissaka, terzino destro classe ’97 in uscita dal Manchester United che potrebbe rappresentare una valida alternativa a Rick Karsdorp. Manchester United Wan Bissaka RomaL’ex Crystal Palace sta vivendo una stagione con più bassi che alti e nell’ultimo periodo è stato sorpassato nelle gerarchie da Diogo Dalot. Per questo motivo l’inglese difficilmente verrà considerato incedibile da Erik ten Hag, in arrivo in estate sulla panchina dei Red Devils. A riportarlo è il The Sun. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 maggio 2022) C’è unsul taccuino di Tiago Pinto per ladellain vista del mercato di giugno. Si tratta di Aaron Wan-Bissaka, terzino destro classe ’97 in uscita dalUnited che potrebbe rappresentare una valida alternativa a Rick Karsdorp.United Wan BissakaL’ex Crystal Palace sta vivendo una stagione con più bassi che alti e nell’ultimo periodo è stato sorpassato nelle gerarchie da Diogo Dalot. Per questo motivo l’inglese difficilmente verrà considerato incedibile da Erik ten Hag, in arrivo in estate sulla panchina dei Red Devils. A riportarlo è il The Sun.

