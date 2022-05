Calciomercato Milan, nuovi rumors: c’è Lingard per l’attacco (Di mercoledì 4 maggio 2022) Calciomercato Milan, i rossoneri seguono molto da vicino Jesse Lingard, esterno in scadenza di contratto con lo United Comincia ad essere calda la pista Jesse Lingard per il Milan. Secondo quanto riportato da The Telegraph, il giocatore si prepara a lasciare il Manchester United a giugno essendo in scadenza di contratto. Su di lui, oltre ai rossoneri, anche Juventus e Newcastle. Il quotidiano inglese riporta che i contatti con i club sarebbero già in stato avanzato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022), i rossoneri seguono molto da vicino Jesse, esterno in scadenza di contratto con lo United Comincia ad essere calda la pista Jesseper il. Secondo quanto riportato da The Telegraph, il giocatore si prepara a lasciare il Manchester United a giugno essendo in scadenza di contratto. Su di lui, oltre ai rossoneri, anche Juventus e Newcastle. Il quotidiano inglese riporta che i contatti con i club sarebbero già in stato avanzato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

