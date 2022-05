CALCIOMERCATO MILAN – Deulofeu per Pobega, le ultime / News (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel prossimo CALCIOMERCATO si parlerà di Gerard Deulofeu al MILAN, spagnolo classe 1994 rossonero nel 2017: l'Udinese lo valuta 10 mln e vorrebbe Tommaso Pobega, classe 1999 ora al Torino, valutato 14 mln. Nella video News le ultime. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel prossimosi parlerà di Gerardal, spagnolo classe 1994 rossonero nel 2017: l'Udinese lo valuta 10 mln e vorrebbe Tommaso, classe 1999 ora al Torino, valutato 14 mln. Nella videole

Advertising

cmdotcom : Milan, Sanches è più vicino - cmdotcom : Ex Milan: #Shevchenko a #Pescara, per trattare l'acquisto del club dal presidente Sebastiani? - cmdotcom : Il #Milan perderà lo scudetto, l'#Inter è di gran lunga più forte e completa. Nelle ultime gare le sorprese ci spia… - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ????? #Milan, si corre verso la fumata bianca per #RenatoSanches ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato @la_rossonera ht… - cmdotcom : #Milan-#Investcorp: cosa c'è dietro alla valutazione di 1,2 miliardi -