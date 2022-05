Calciomercato Juventus, scelto il centrocampista del futuro: sarà il jolly della mediana (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Juventus, non è un mistero, ha bisogno di un centrocampista con la dirigenza che sembra aver messo gli occhi su un profilo interessante. I principali problemi avuti dalla Juventus in questa stagione sono stati, senza alcun dubbio, in mezzo al campo tra infortuni e prestazioni non all’altezza delle aspettative da parte di qualche singolo. In estate l’obiettivo della dirigenza sarà quello di rinforzare la mediana di Allegri e l’idea sarebbe di portare alla corte del tecnico due innesti, regista e mezzala di inserimento. Le operazioni da fare, però, sono tante e coinvolgono anche altri reparti come difesa e attacco; ecco perché potrebbe arrivare un solo centrocampista con la società bianconera che sembra aver individuato il profilo giusto. LaPresseTanti i nomi ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 4 maggio 2022) La, non è un mistero, ha bisogno di uncon la dirigenza che sembra aver messo gli occhi su un profilo interessante. I principali problemi avuti dallain questa stagione sono stati, senza alcun dubbio, in mezzo al campo tra infortuni e prestazioni non all’altezza delle aspettative da parte di qualche singolo. In estate l’obiettivodirigenzaquello di rinforzare ladi Allegri e l’idea sarebbe di portare alla corte del tecnico due innesti, regista e mezzala di inserimento. Le operazioni da fare, però, sono tante e coinvolgono anche altri reparti come difesa e attacco; ecco perché potrebbe arrivare un solocon la società bianconera che sembra aver individuato il profilo giusto. LaPresseTanti i nomi ...

