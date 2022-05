Calciomercato Juventus, ecco il primo colpo: tifosi al settimo cielo, è fortissimo (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Juventus ha vinto contro il Venezia, conquistando l’accesso alla prossima Champions League. Obiettivo che porta un primo acquisto. Una partita più complicata del previsto che la Juventus è riuscita a portare a casa grazie alla doppietta di Bonucci, la seconda realizzata in stagione dopo quella all’Olimpico contro la Lazio. Tre punti che permettono ai bianconeri di conquistare matematicamente, complice il mezzo passo falso della Roma, l’accesso alla prossima Champions League; obiettivo fondamentale considerando l’andamento di una stagione nata con ben altre prospettive. In attesa di capire l’esito della finale di coppa Italia, i tifosi bianconeri possono essere soddisfatti per un primo colpo di mercato. LaPresseIn estate la Juventus dovrà operare in maniera ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 4 maggio 2022) Laha vinto contro il Venezia, conquistando l’accesso alla prossima Champions League. Obiettivo che porta unacquisto. Una partita più complicata del previsto che laè riuscita a portare a casa grazie alla doppietta di Bonucci, la seconda realizzata in stagione dopo quella all’Olimpico contro la Lazio. Tre punti che permettono ai bianconeri di conquistare matematicamente, complice il mezzo passo falso della Roma, l’accesso alla prossima Champions League; obiettivo fondamentale considerando l’andamento di una stagione nata con ben altre prospettive. In attesa di capire l’esito della finale di coppa Italia, ibianconeri possono essere soddisfatti per undi mercato. LaPresseIn estate ladovrà operare in maniera ...

