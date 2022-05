Calcio: Rodgers, 'andiamo a Roma a prenderci la finale, non abbiamo paura' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Leicester, 4 mag. - (Adnkronos) - “abbiamo il talento e tutto quello che serve per vincere, andiamo a Roma a prenderci la finale, non abbiamo paura”. Lo dice l'allenatore del Leicester Brendan Rodgers alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League contro la Roma. “Dobbiamo mostrare lo stesso carattere che abbiamo avuto fin qui -prosegue il tecnico inglese in conferenza stampa-. Sappiamo come fare e sappiamo che la Roma è pericolosa in contropiede e sui calci piazzati. L'Olimpico pieno può essere anche uno svantaggio per loro, sanno che dovranno avere a che fare con quella pressione, ma allo stesso tempo la possono usare a loro vantaggio. abbiamo giocato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Leicester, 4 mag. - (Adnkronos) - “il talento e tutto quello che serve per vincere,la, non”. Lo dice l'allenatore del Leicester Brendanalla vigilia della semidi ritorno di Conference League contro la. “Dobbiamo mostrare lo stesso carattere cheavuto fin qui -prosegue il tecnico inglese in conferenza stampa-. Sappiamo come fare e sappiamo che laè pericolosa in contropiede e sui calci piazzati. L'Olimpico pieno può essere anche uno svantaggio per loro, sanno che dovranno avere a che fare con quella pressione, ma allo stesso tempo la possono usare a loro vantaggio.giocato ...

