Calcio: Rodgers 'A Roma la partita dell'anno per il mio Leicester' (Di mercoledì 4 maggio 2022) "La squadra sta bene, siamo pronti", dice il tecnico delle Foxes Leicester (INGHILTERRA) - "Questa è la nostra partita più importante della stagione". Brendan Rodgers sintetizza così la vigilia della ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) "La squadra sta bene, siamo pronti", dice il tecnicoe Foxes(INGHILTERRA) - "Questa è la nostrapiù importantea stagione". Brendansintetizza così la vigiliaa ...

Advertising

salvione : Leicester, le mosse di Rodgers che spaventano la Roma - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Rodgers 'A Roma la partita dell'anno per il mio Leicester' - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Roma-Leicester, Rodgers in conferenza: 'Ecco le condizioni di Vardy, Maddison e Ndidi' - Fantacalcio : Roma-Leicester, Rodgers in conferenza: 'Ecco le condizioni di Vardy, Maddison e Ndidi' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Conference: Leicester; Rodgers, contro Roma possiamo farcela 'Giocare in casa per loro può essere svantaggio, c'è pressione' -